Muslera ve Saracchi’nin test sonuçları belli oldu!

Derbinin ardından yaptıkları konuşmalarda maçların ertelenmesi yönünde taleplerini dile getiren, sarı-kırmızılıların iki Uruguaylı futbolcusu Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları belli oldu. İkiliye çarşamba günü korona virüs testi yapıldığı belirtilirken, Uruguaylı gazeteci Gonzalo Ronchi yaptığı açıklamada "Galatasaray Asbaşkanı'nda sonuç pozitif çıkmasının ardından tüm personel testten geçirildi. Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları negatif çıktı" ifadelerini kullandı.
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