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Haberler Spor Gümüşdağ da pozitif

Gümüşdağ da pozitif

Gümüşdağ da pozitif
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Futbol dünyası Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla sarsılmıştı. Beşiktaş ve Milli Takımımızın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Twitter hesabından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da testinin pozitif çıktığını söyledi.

BU VİRÜSÜ YENECEKLER
Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, "Benim yakın çevremden çok sevdiğim Fatih Terim hocam, Abdürrahim Albayrak ve Göksel Gümüşdağ abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar ondan eminim" dedi. İddialara göre Başkan Gümüşdağ ile birlikte eşinde de pozitif bulgulara rastlandı. Gümüşdağ ve eşine bir kez daha test uygulanacağı ve kesin tanıdan sonra gerekli tedavilerin başlatılacağı belirtildi.

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