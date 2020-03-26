Onlar birer kahraman

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşımücadele devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızlar yaptıklarıbağışlarla yardım kuruluşlarına büyük destek sağlıyor.

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan korona virüs için tedavi araştırmaları tüm hazıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Juventus'un dünya ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, Portekiz'deki iki hastanenin yoğun bakım ünitelerine toplam 1 milyon Euro'luk bağışta bulundular. Ayrıca yıldız oyuncu Portekiz'de bulunan otellerini de salgına karşı görev yapan sağlık personelinin hizmetine sundu.

MÜNİHLİLER FON KURDU

Ronaldo dışında yine aynı takımdan Leanordo Bonucci 120 bin Euro, İtalya'da yardım kampanyası başlatan Zlatan İbrahimovic 100 bin Euro, Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon Euro ve Bayer Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski'de 1 milyon Euro bağışta bulundu. Ayrıca Lewandowski'nin Bayern Münih'ten takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de "Koronaya Tekme Atıyoruz" (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.