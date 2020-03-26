Test sonuçları bekleniyor

Başkan Cengiz, Albayrak ve Terim ile devamlı olarak temas halinde olduklarını belirterek “Ben de sorun yok gibi” dedi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal önceki gün korona virüs testi yaptırmıştı. Tedbir amaçlı hastanede kalan üç yöneticinin test sonuçları merakla bekleniyor. Başkan Cengiz, kendisi de dahil olmak üzere iki yöneticinin durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Test sonuçları en sağlıklı şekilde 36 saatte alınabiliyor. Bizim durumumuzda bir problem yok. Tedbir amaçlı hastanedeyiz. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

TERİM VE ALBAYRAK İYİ

Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, eşi Şükran hanım ve teknik direktör Fatih Terim ile devamlı iletişim halinde olduğunu söyleyen Başkan Cengiz, "Kendileriyle devamlı görüşüyorum. Sağlıkları ve keyifleri yerinde. Biz bu işin üstesinden bir an önce geleceğiz" dedi.