Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ‘Evde kal, sağlıklı kal’ çağrısında bulundu, “Her şeyin başı sağlık. Futbola sahip çıkabilmek için bir müddet oynamayalım!” dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, Yeniasır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Yılmaz Vural sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve korona virüs için tedbirler alalım dedi.



'SEVDİKLERİMİZ İÇİN EVDE KALALIM'

65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyduğunu ve kendisini tesislere kapattığını vurgulayan Vural, "Her şeyin başı sağlık, sağlıktan öte yol yok. Dua ederken bile önce sağlık diyoruz, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ulus olarak, futbolun tüm paydaşları olarak dikkatli olmalıyız. Sadece kendimizi değil ailemizi sevdiklerimizi ve tüm inanları düşünmemiz gerekiyor. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz. Bir süre sosyal mesafeye, hijyene daha da dikkat edelim. Allah korusun bir stadyumda, bir tesiste koronavirüs çıkarsa o stada ve o tesise giremeyiz. Futbola sahip çıkmak ve futbolun yarınları için bir müddet oynamayalım, ne olur ki hepimiz bir süre kadro dışı kalalım" açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Yılmaz Vural kendisini tesislere hapsetti.

KENAN MOLLA