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Haberler Spor Galatasaray'a bir koronavirüs şoku daha! Yusuf Günay'ın da pozitif çıktı

'a bir koronavirüs şoku daha! 'ın da pozitif çıktı

Galatasaray'a bir koronavirüs şoku daha! Yusuf Günay'ın da pozitif çıktı

27.03.2020, 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020,12:41

Son dakika haberi...'a bir koronavirüs şoku daha. Galatasaray Başkan Yardımcısı , koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da test sonucu pozitif çıktı. Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öte yandan Galatasaray Kulübünden de konuyla alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.

MUSTAFA CENGİZ "TEMİZ" ÇIKTI
Başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte gittiği hastanedeki test sonucu belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan COVID-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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