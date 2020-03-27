Göz-Göz’e Alman Panzeri

Sözleşmesi sona erecek Mossoro ile yeni anlaşma yapmayacak sarıkırmızılı ekip, Hamburg forması giyen Aaron Hunt ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmak için şimdiden kolları sıvayan Göztepe'de yönetim atağa kalktı. Sarıkırmızılılar, golcü transferinde Demba Ba, Umut Nayir ve Emmanuel Adebayor gibi yıldız isimleri gündemine alırken on numara pozisyonu için de arayışlara başladı. Arayışlarını yurtdışına çeviren yönetim, aradığı yıldızı Almanya'da buldu.

TEKLİF YAPILACAK

Sezon başında Başakşehir'den transfer edilen ve performansı nedeniyle yedek kulübesine çekilen Mossoro ile yollarını ayıracak olan Göz-Göz, Almanya'da Hamburg'da forma giyen Aaron Hunt'a kanca attı. Bundesliga 2 ekibiyle sözleşmesi mayısta sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcunun menajeri ile ön görüşmelere başlandı. Sarı-kırmızılı ekibin iki sezon önce de gündemine gelen Alman on numaranın kariyerini yurtdışında devam etmek istediği öğrenildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği Hunt'a Avrupa'nın birçok ülkesinden teklif olduğu belirtilirken Göz-Göz yönetimi erken davranıp transferi belli bir aşamaya getirmek istiyor. Göztepe'nin önümüzdeki günlerde ciddi bir teklifle Hunt'un menajeriyle telekonferans yoluyla bir görüşme daha yapması bekleniyor. Werder Bremen altyapısından yetişen ve A takımda da forma giyen Hunt, Wlofsburg'da da top koşturdu.



Almanya'dan hiç çıkmadı

Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan 33 yaşındaki Alman futbolcu Aaron Hunt, Almanya'nın dışında hiç top koşturmadı. Bu sezon Hamburg'da 14 maçta forma giyen 33 yaşındaki on numara 4 gol atarken, 1 de asist yaptı. Hunt'ın, kupada da golü bulunuyor. Wolfsburg'la kupa şampiyonluğu bulunan Hunt, son 5 sezonda Hamburg'da 118 maçta 19 gol attı, 8 asist yaptı. Hunt, Werder Bremen'de ise 10 sezon görev yaptı, 247 maça çıktı, 47 gol kaydetti.

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