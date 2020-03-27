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Kırmızı alarm

Kırmızı alarm
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Fenerbahçe Futbol takımında ile bir sağlık çalışanında korona virüse rastlanmasının ardından Başkan basketbol takımında da 6 oyuncunun durumlarının kritik olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de Max Kruse ve bir sağlık çalışanında korona virüse rastlanmasının ardından olağanüstü günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç basketbol takımında da 6 kişide korona virüs şüphesi olduğunu söyledi. Başkan Koç, "Sağlık bakanımız ve sağlık çalışanlarımız bizler için hayatlarını ortaya koyuyorlar ve bizler de gerekeni yapmak durumundayız. O nedenle tüm faaliyetlerimizi durdurduk.

KOÇ: TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK
Tüm önlemleri harfiyen yerine getiriyoruz. Numuneler cumartesi günü alındı ve o gün sağlık bakanlığına gönderildi, sonuçlarını bekliyoruz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalmaya ve tedavi görmeye mecburiyeti yok. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. Kontrol amaçlı hastanededir. Takibimiz sürüyor" şeklinde konuştu. Obradovic de kaçtı Fenerbahçe başantrenörü Obradovic ailesi ile birlikte Belgrad'a gitti. Deneyimli teknik adamın Sırp hükümetinin gönderdiği özel uçakla Türkiye'den ayrıldığı belirtilirken Obradovic, Sırbistan havaalanında görüntülendi. Fenerbahçe'nin sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği bildirildi.

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