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Manisaspor’un parlayan yıldızları

Manisaspor’un parlayan yıldızları
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Genç yıldızlar ve kaleci Tarzan’ın gözdeleri oldu.

3. Lig 1. Grup'ta küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Manisaspor'un genç yıldızları parladı. Bu sezon oynanan 28 lig maçının 20'sinde görev yapan kaleci Kubilay İsmail Zihni, en çok süre alan isim olurken, genç golcü Cevdet Enes Varbil de golleriyle dikkatleri üzerine çekti. Tarzan'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci Kubilay İsmail, görev aldığı 20 maçta 1800 dakika sahada kalırken, Yusuf Tekin yine 20 maçta 1596 dakikayla en çok forma giyen 2. isim oldu. Bu iki ismi 21 maçta 1466 dakikayla Vahap Aydemir takip etti. Attığı 4 golle takımın en golcü ismi olan ve yine altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Cevdet Enes, 1239 dakika sahada kalırken, onu 2 gol, 1 asistle Bilal Budak izledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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