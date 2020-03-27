Tayfun Aydoğan kendini aştı

Ekol Göz Menemenspor'un 2014 yılında Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan bu sezon TFF 1. Lig'de yeniden doğdu. Sarı-lacivertli ekipte yedek kulübesine mahkum olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Cenk Laleci'nin göreve gelmesiyle birlikte takımın banko ismi oldu. Forvet arkası ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Tayfun Aydoğan, 21'i ilk 11 olmak üzere 25 lig maçında forma giydi ve 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Başarılı oyuncu kariyerinde oynadığı diğer sezonlara hiç bu kadar fazla ilk 11'de sahaya çıkmamıştı. Ekol Göz Menemenespor'da 101 karşılaşmada forma giyen ve 15 gol atma başarısını gösteren genç futbolcu 2017-2018 sezonunda Vanspor'da yarım sezon kiralık oynadı.

114 MAÇTA 18 GOL

Kariyerinde oynadığı 114 mücadelede 18 gol kaydetti. Çalışmayı hiç bırakmadığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Yedek kaldığım sezonlarda çok çalışarak kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Ekol Göz Menemenspor ile birlikte bende kariyerimde ilk kez TFF Birinci Lig'de oynuyoruz. Hedefim Menemen formasıyla Süper Lig'de oynamak" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ