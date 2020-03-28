Göz-Göz atakta

Mossoro’yla yollarını ayıracak sarı-kırmızılılar, Almanya ekibi Hamburg’dan Aaron Hunt’la ilgileniyorGöztepe yönetiminin, B planında ise Polonya’da Lech Poznan’da forma giyen Pedro Tiba yer alıyor.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon kadro yapılanması için şimdiden düğmeye basan Göztepe yönetimi, '10' numara pozisyonu için arayışlarını Polonya'ya yöneltti. Sarı-kırmızılılar, Almanya'da Hamburg forması giyen orta saha oyuncusu Aaron Hunt'un yanı sıra gündemine Polonya'da Lech Poznan ekibinde oynayan Pedro Tiba'yı da ekledi.

BETO VE CASTRO DA DEVREDE

Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ni kovalayacak güçlü bir ekip yaratmak isteyen yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklayacak. Mecvut kadroda forma giyen ve performansı beğenilmeyen Marcio Mossoro ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, Portekizli Pedro Tiba ile anlaşma zemini arayacak. Portekizli kaleci Beto ve orta saha oyuncusu Castro'yu da transfer için devreye sokacak olan Göztepe'nin önündeki bir engel de futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması. Sarı-kırmızılılar, Pedro Tiba'yı ikna etmesi halinde Polonya ekibi Lech Poznan ile pazarlık masasına oturup transferi sezon bitmeden sonlandıracak.



Portekiz'de birçok ekipte forma giydi

Portekiz'de Tirsense, Limianos, Valenciano, Kastoria, Valdevez, Chavez, Vitoria Setubal ve Braga'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu İspanya'da da Real Valladolid ekibinde de forma giydi. Pedro Tiba, bu sezon Polonya ekibi Lech Poznan'da 25 maça çıkarken takımına 7 asistlik bir katkı sağladı.



Golleriyle ön planda

Pedro Tiba, oynadığı takımlarda golcülüğüyle ön plana çıkıyor. 32 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu, geçen sezon Polonya'da Lech Poznan'da 40 maçta 4 gol attı. Tiba, 2017- 2018'de Chaves'te 32 maçta 9, 2016- 2017'de Braga ve Chaves'te 34 maçta 2, 2014-2015'te Braga'da 36 maçta 5, 2012- 2013'te Tirsense'de 30 maçta 12 gol kaydetti.

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