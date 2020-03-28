Helal olsun size

Galatasaray’ın yıldızı Adem Büyük ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı’nın başlattığı“Var mısın?” çağrısına ünlü isimler kayıtsız kalmadı ve destek büyümeye başladı.

Tuncay Şanlı ve Adem Büyük ile başlayan korona virüsü ile mücadeleye destek kampanyası birkaç saat içinde çığ gibi büyüdü. Spor camiası "Var mısın?" çağrısıyla bağış için sıraya girdi. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Selçuk İnan gibi isimler başta olma üzere yerli ve yabancı yıldızlar kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Son olarak kampanyaya Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da katıldı. Büyükkarcı, "Tüm dünya zor ve kritik günlerden geçiyor. Ülkemizde vaka sayısı gün geçtikçe maalesef yükseliyor. Dünyayı tehdit eden bu virüsle topyekün mücadele büyük önem taşıyor. 3 spor salonu, 2 kamp merkezi ve idari binanın yer aldığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerimizi korona virüs ile savaşta istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına tahsis edebiliriz. Her türlü fedakarlığa hazırız" diye konuştu.

MERİH'TEN ERZAK YARDIMI

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise salgına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu. Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."



Trabzon 'Biz de varız' dedi

Trabzon'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, korona virüs salgını nedeniyle yardıma muhtaç ailelere destek için takımda seferberlik başlattı. Genç teknik adamın öncülüğünde toplanan paralar Kızılay'a gönderildi. Miktar ise açıklanmadı. Trabzonlu futbolcuların yöneticileri de devreye sokup rakamı yükselttiği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor kulübü evlerinde idman yapmak zorunda kalan 2 ve 3.lig takımlarının futbolcularına da spor malzemesi yardımında bulundu.



Cedi'den formalı destek

Cleveland Cavaliers formasıyla ülkemizi NBA'da başarıyla temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim" dedi.



Türkoğlu'da katıldı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadaki kampanyaya kendisini davet eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya cevap vererek, "Değerli büyüğüm Sayın Saffet Sancaklı'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında '#Evde- KalTürkiye' etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabını hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.