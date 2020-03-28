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Haberler Spor Rüştü Reçber’in koronavirüs testi pozitif çıktı

’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber’in koronavirüs testi pozitif çıktı

28.03.2020, 23:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020,23:55

Son Dakika haberi , ve A 'ın eski kalecisi 'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktı. Rüştü Reçber'in eşi test sonucu hesabından duyurdu. 46 yaşındaki eski milli kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"BİZ DE OLAYIN ŞOKUNDAYIZ"

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim eşimle beraber tüm hastalara acil şifa ve kolaylık versin.

"BU SÜREÇTE BİRAZ DAHA VİCDANLI VE SAYGILI OLALIM"

Tek ricam, şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif, sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde, kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da yanında olamamak ama Allah büyük. Önce ona sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu da geçecek. Tüm sevenlere, dostlara, sizlere yürekten sevgiler, dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Bu çok önemli."

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