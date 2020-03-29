‘Biz de varız’ dediler

Sağlık çalışanlarına, yardıma muhtaç ailelere destek amacıyla futbol dünyası adeta tek bir vücut oldu. Kampanyaya G.Saray da katıldı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsle savaş ilan edilirken spor dünyası da hem sağlık çalışanları, hem ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için harekete geçti. Galatasaraylı Adem Büyük ile eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın ön ayak olduğu "Var mısın?" kampanyasına ilgili her geçen gün artıyor. Juventus'ta oynayan Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 2 bin aileye erzak yardımı açıklamasının ardından dün de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli bir adım geldi. Başkan Cengiz, herkese çağrıda bulunup devlete destek olmalarını istedi. Cengiz, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak son olarak başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan gelen haber ile morallerinin bozulduğunu vurgularken şunları söyledi: "Devlet bazen maddi ihtiyaç duymaz, moral ihtiyacı duyar. İşte o moral desteğini saat 21.00'de alkışlarla veriyoruz. Ancak bu yetmez. Maddi olarak destek olmamız gerek" dedi.



"BİR HAREKET BAŞLATALIM"

Başkan Mustafa Cengiz, "İnsanlara evde kalın diyorsunuz dediler, evet dedik ama yoksul insanlarımız var. Biz şimdi bir hareket başlatalım. Karınca kararınca insanlar da bir şeyler yapsınlar. Ama 100 lira ama bin lira. Ben de naçizane bir 500 bin lira yardım yapabilirim. Bunu kimse başka şekilde algılamasın. Burada önemli olan miktar değil, destektir. Bu kampanyaya herkes katılmalı" diye konuştu.



ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Fenerbahçeli kaleci Altay'ın çağrısı üzerine Beşiktaşlı Umut Nayir sosyal medya hesaplarından, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyoruz ve biz de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.



SELİM AY DA KATILDI

Konyasporlu Selim Ay da yardıma muhtaç ailelere destek vermek amacıyla, "Böyle zorlu bir süreçte bu güzel düşünceleriniz için teşekkürler. Ben de davetinize katılıyorum ve 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Gün birlik beraberlik günü" ifadelerini kullandı.



GAZİANTEP'TEN DESTEK

Altay'ın çağrısına Umut Nayir ve İlhan Parlak destek verirken ardından Gaziantepli Furkan Soyalp ile Mert Çetin de davete katıldıklarını açıkladı ve 1000 aileye erzak yardımı için biz de varız mesajları yayınladı. Furkan Soyalp, "Bu dönem birlik beraberlik dayanışma dönemi. Hepimiz biriz, hepimiz Türkiyeyiz" dedi.