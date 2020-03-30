Alper hamlesi

Göztepe yönetimi 10 numara pozisyonu için Fenerbahçe’den Alper Potuk’u gündemine aldı.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa hedefini ıskalamak istemeyen Göztepe yönetimi dış transfer çalışmalarına şimdiden başlarken 10 numara pozisyon için sürpriz bir isme kanca attı. Yönetim, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmayı planlayan Alper Potuk'u da gündemine aldı. Listesinde Almanya Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'yı bulunduran Göz-Göz, Alper için de çok geçmeden temaslara başlayacak. İlk önce Alper ile temasa geçerek nabız yoklayacak olan Göz-Göz olumlu sonuç alması halinde ise F.Bahçe'yle pazarlık yapacak. F.Bahçe'de ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Alper'in sözleşmesi 2022 yılına kadar sürüyor.