Menemen’de Hüseyin için af gündemde

Sarı-lacivertli ekipte disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı kalan futbolcu için af kapıda.

TFF 1. Lig kulüplerinden Ekol Göz Menemenspor'da geçtiğimiz günlerde disiplinsiz hareketlerinden dolayı süresiz kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Hüseyin Çolak'a af çıkması gündeme geldi. Forvet hattında görev yapan oyuncunun, yönetim kurulu ve teknik heyeti arayarak özür dilediği ve yaptığı hataları bir kez daha tekrarlamayacağını bildirdiği öğrenildi.

MİNİ ZİRVEDE NETLEŞECEK

Sarı-lacivertli kulüpte yönetim ve teknik heyetin yapacağı mini zirve sonrası Hüseyin Çolak'ın kulüpteki kaderinin netleşeceği öğrenildi. Takım içinde de sevilen oyuncunun affedilmesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Gümüşhanespor'dan İzmir ekibine transfer olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu 2. Lig'de 15 maçta 5 gol atma başarısını gösterdi. Tecrübeli oyuncu TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yapma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ