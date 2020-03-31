310 milyon zarar edilecek

Korona visüs tehtidi nedeniyle Ligler oynanamaz ise yayın gelirlerinden kulüplerin 310 milyon TL zara-rı olacak. Kulüplerin ortalama içeride 4 maçları kaldığı düşünülürse bilet hasılatı ve kombine iadeleri ile 18 kulübün yaklaşık haftalık 3,5-4 milyon, toplam 30-32 milyon TL kaybı olacak. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon toplam kaybın yüzde 80'ine katlanacak. Kulüpler 400-450 milyon TL gelirden mahrum kalacak.