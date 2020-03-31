  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor 310 milyon zarar edilecek

310 milyon zarar edilecek

310 milyon zarar edilecek
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Korona visüs tehtidi nedeniyle Ligler oynanamaz ise yayın gelirlerinden kulüplerin 310 milyon TL zara-rı olacak. Kulüplerin ortalama içeride 4 maçları kaldığı düşünülürse bilet hasılatı ve kombine iadeleri ile 18 kulübün yaklaşık haftalık 3,5-4 milyon, toplam 30-32 milyon TL kaybı olacak. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon toplam kaybın yüzde 80'ine katlanacak. Kulüpler 400-450 milyon TL gelirden mahrum kalacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

310 milyon zarar edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA