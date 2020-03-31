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Haberler Spor Abdurrahim Albayrak taburcu oluyor

taburcu oluyor

Abdurrahim Albayrak taburcu oluyor

31.03.2020, 16:55

Galatasaray İkinci Başkanı , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Albayrak, şunları söyledi;
"14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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