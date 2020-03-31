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Haberler Spor Akhisarspor çıkarsa Yılmaz Vural kalıyor

Akhisarspor çıkarsa kalıyor

Akhisarspor çıkarsa Yılmaz Vural kalıyor
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, "Hocamızın adı son dönemde Fenerbahçe ile anılıyor. Yılmaz Vural çok değerli bir insandır. Bizleri kırmayıp takımın başına geçmesi bizi çok onore etti. Akhisarspor'u bırakıp Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum. Kendisi de devamlı olarak dile getiriyor ve birebir görüşmelerimizde mutlu olduğunu söylüyor. İnşallah Akhisarspor Süper Lig'e çıkarsa Yılmaz Vural'la devam etmenin sözünü veriyorum" dedi. Karabulut, liglerin bu haliyle tesis olamayacağını sözlerine ekledi, "İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda ligler devam etmeli. Biz hedefi olan bir takımız. Hedefi olmayan takımlar ligin bitmesini istiyor. Bu yanlış bir karar olur" dedi.

KENAN MOLLA

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