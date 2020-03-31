Fatih Hoca’dan umut dersi

Korona virüsü yenenlerin sayısı sevindirici bir şekilde artıyor. Son olarak ünlü teknik adam Fatih Terim’in virüsü yenerek taburcu olması panik yaşayan vatandaşlara moral oldu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bundan sonra iyileşen hastaların rakamlarında da artış olacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadelede yaşanan gelişmeleri her gün dijital ortamda açıklarken, virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da sevindirici bir şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ünlü teknik adam Fatih Terim'in taburcu olmasının milyonlara umut olduğunu vurguladı. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Özlü, Terim gibi yakında çok sayıda sonuçları pozitif çıkan kişinin taburcu edildiğine dair haberlerin de arka arkaya geleceğini belirtti.

TEDAVİSİ EVDE SÜRECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile yattığı hastaneden taburcu edildi. Terim'in son yapılan korona virüs testinin de pozitif çıktığı ancak klinik bulgularının bitmesi sebebiyle evinde karantina altında tedavisine devam edeceği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, 14 gün boyunca tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

Prof. Dr. Tevfik Özlü

7 GÜN HASTANEDE YATTI

Galatararay Teknik Direktörü Terim'in taburcu edilmesinin Türkiye'de binlerce insana moral olduğunu belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, salgının yükselme trendinde olduğunu ve bu dönemin Türkiye için kritik olduğuna dikkat çekerek, "Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz. Korona virüs tedavisi gören hastaların taburcu haberlerini bundan sonra daha sık görebiliriz" dedi.



'VATANDAŞA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Virüsün yayılım hızını durdurmak için vatandaşlara büyük görev düştüğünü de kaydeden Özlü, "Bu dönem hepimiz için kritik. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sayın Fatih Terim'in taburcu edilmesi çok önemli ve Türkiye'ye moral olacak bir müjdeli haber. Ancak iyileşme zaman alıyor. Evde karantina ve tedavisi devam edecek. Hastaların durumuna göre uygulanan ilaçlar var. Her testi pozitif çıkan hastanın tedavisi farklı oluyor. İnanın Türkiye'de her şey planlandığı gibi gidiyor. Yeter ki sizler evlerinizde kalın" dedi.

FATİH ŞENDİL