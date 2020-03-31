Fenerbahçe herkesin hayalidir

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde resmi teklif götürdüğü Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaşanan gelişmelerin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Başarılı teknik adam, "Fenerbahçe gibi bir camiadan teklif almak kendi adıma çok gurur verici. Sarı-lacivertli kulübün futbolla uğraşan herkesin hayalinde olan bir yerdir. Sezon sonu itibarıyla ne yaşanacağını tam olarak bilmiyorum" dedi. Türk halkı olarak bu zorlu sürecin içinden hep beraber dayanışmayla çıkacaklarını belirten Koşukavak, "Mevcut süreç bize rutin olan şeylerin kıymetini hatırlattı. Türkiye bir futbol ülkesi, herkes bir an önce futbola dönmek istiyor ancak korona virüs salgını nedeniyle durum çok ciddi. Herkes risk altındayken fazla futbol konuşmuyoruz" dedi.