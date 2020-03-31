Türkiye'de dün akşam itibarıyla 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı bu yardıma birçok yerden destek geldi., Göztepe Kulübü de, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdiklerini, kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptıklarını kaydetti. AA