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Haberler Spor Göztepe Kulübünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Göztepe Kulübünden ""na destek

Göztepe Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

31.03.2020, 15:44

'de dün akşam itibarıyla '' başlatıldı. 'ın koronavirüse karşı başlattığı bu yardıma birçok yerden destek geldi., Göztepe Kulübü de, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdiklerini, kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptıklarını kaydetti.

AA

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