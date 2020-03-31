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Haberler Spor Juventus’ta kriz zirvesi

’ta kriz zirvesi

Juventus’ta kriz zirvesi
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus takımında oyuncular ve teknik ekip toplam 90 milyon Euro maaş kesintisi konusunda anlaştı. İtalya'da etkisini diğer ülkelere nazaran daha yüksek oranda gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Serie A'nın dev kulübü Juventus bir toplantı yaptı. Kulüp resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada oyuncular ve teknik ekip alacaklarından feragat etti. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı ödemelerini kapsayan anlaşmada oyuncular alacaklarının büyük kısmından vazgeçti.

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