Altay’dan tam isabet

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Turgut Doğan Şahin çabuk uyum sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, 8 maçın 6’sında 11’de oynadı alkış topladı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Turgut Doğan Şahin takıma çabuk uyum sağlayarak alkış topladı. Sol kanatta görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, şans bulduğu 8 maçın 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Altay formasıyla henüz golle tanışamayan başarılı oyuncu, 4 asist yaparak İzmir ekibinin Play-Off yarışında tutunmasında büyük pay sahibi oldu.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Sol kanatın dışında santrafor ve sağ kanatta da oynaya bilen Turgut Doğan Şahin'in takımda çok mutlu olduğu ve Altay'da kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Samsunspor'da yıldızı parlayan tecrübeli hücum oyuncusu, Ankaragücü, Kayserispor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatya, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük kulüplerinde forma giydi, Süper Lig tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de 135 maçta görev yapan Turgut Doğan Şahin, 13 gol atarken 16 asist yaptı. TFF 1. Lig'de ise sahaya çıktığı 112 karşılaşmada 27 kez rakip fileleri havalandırırken 22 golün hazırlayıcısı oldu. Kariyerinde 314 müsabakada 55 gol ve 46 asist yaptı.



Bisiklet desteği

Altay'da yönetim, evlerinde çalışmalarını sürdüren futbolculara kondisyon bisikletleri gönderdi. Antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren oyuncuların formda kalmaları için harekete geçildi. Sportif direktör Murat Uluç, "Futbolcularımız evlerindeki spor aletleriyle formda kalmaya çalışıyor" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ