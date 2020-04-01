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Haberler Spor Beşiktaş yüzde 40 indirim talep ediyor

yüzde 40 indirim talep ediyor

Beşiktaş yüzde 40 indirim talep ediyor
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Beşiktaş'ta yönetim önceki gün kendi aralarında yaptıkları telekonferans toplantıda kulübün mali durumunu masaya yatırdı. Zirvede sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba'dan yapılacak mukavelede yüzde 40 indirim istendi. Mevcuttaki bazı futbolcularla da yolları ayırmayı planlayan yönetimin yerlileri 1 milyon Euro bandında tutmaya çalışacak. Bu konuda ön görüşmeler de başladı.

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