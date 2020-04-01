Helal sana Mossoro

Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 virüs salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çığ gibi büyürken, Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Mossoro da krize duyarsız kalamadı. Spor ve sanat camiası tarafından başlatılan kampanyalara Göztepeli Soner, Serdar ve Halil'in ardından Mossoro da katıldı. Başakşehirli yıldız oyuncu Edin Visca'nın davetini kabul eden Mossoro bin ailenin erzak ihtiyacını karşılamayı kabul etti. Mossoro, resmi sosyal medya hesabından da, "Çok büyük mutlulukla kabul ediyorum @ visca 6 yıldır yaşadığım, bana ve aileme kucak açan bu güzel ülkeyi çok seviyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek bizim görevimiz. Ben de bin ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum" diye açıklama yaptı.