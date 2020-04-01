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Haberler Spor Kartal’da operasyon

’da operasyon

Kartal’da operasyon
Giriş Tarihi: 1.4.2020

, Atiba ile sözleşme uzatacak ama önlem olarakta Bachirou’yu gündemine aldı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı ile 1 yıl daha devam etmek isteyen Kartal, Atiba sonrası kriz yaşamamak için önlemini erken aldı. İsveç basınının haberine göre Beşiktaş, Malmölü Bachirou'nun sezon sonunda transfer edilmesi planlandı. Kartal'da Atiba ile Bachirou'nun önümüzdeki sezonu birlikte geçirmesi hedefleniyor. Kanadalı'nın bırakmasıyla ise 29 yaşındaki Bachirou'ya, orta alanın liderliğinin teslim edilmesi düşünülüyor. Bachioru'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Malmö formasıyla iki kez Beşiktaş'a rakip olan Komorlar uyruklu futbolcu, oldukça atletik ve hızlı bir isim. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Bachirou için, Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Malmö ile temasa geçmesi bekleniyor.

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