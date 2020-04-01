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Haberler Spor Muslera’dan bağış jesti

Muslera’dan bağış jesti

Muslera’dan bağış jesti
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, takdir edilecek bir davranışta bulundu. Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine bağışta bulundu. Doktor Hakan Tutar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera'dan unutulmaz destek. Galatasaray Futbol A Takımı kaptanı Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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