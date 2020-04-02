Akhisarspor’da ‘Reis’ hayal kırıklığı yaşattı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor'da, bazı futbolcuların performansı hayal kırıklığı yaşattı. Transfer döneminin son gününde Giresunspor'dan büyük umutlarla kadroya dahil olan Muhammet Reis hayal kırıklığı yaşatan isimlerin başında geliyor. 19 maçın 12'sinde banko oynayan, 1108 dakika sahada kalan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 asist yaptı ama gol sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbolcu, daha önce oynadığı takımlarda attığı gollerle skora katkı yapmış, başarıda pay sahibi olmuştu. Muhammet Reis, Giresunspor'da geçen sezon 27 maçtan 21'inde ilk 11'de oynadı, 1850 dakika forma giydi 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÜMİT YÖNEY