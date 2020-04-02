Fener’e yakın markaj

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat Muric’e gelen teklifler artarken, menajeri ise oyuncunun İtalya’yı istediğini söyledi.

Kosovalı yıldız Muric, son 2 sezondur gösterdiği performansla İtalyan ekipleri başta olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

Golcü oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise Muric'in geleceğiyle ilgili İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canatar, 25 yaşındaki yıldızın gelecekteki adresinin İtalya olabileceğinin de sinyallerini verdi.



İDDİALARI YALANLANMADI

Canatar şunları söyledi: "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim.

Dediğim gibi, bekleyelim görelim.

Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu.

Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz. Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim.

Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" dedi. Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcucuyla başta Napoli ve Lazio olmak üzere İngiltere Premier Lig'den de Manchester United, Leicester City ve Tottenham ilgileniyor.



Sonuçlar negatif

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları ile bas-ketbol kadın takı-mının sporcu, tek-nik ve idari ekip olmak üzere 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Basketbol ve futbol takımlarında pozi-tif sonuçlara rast-lanmasının ardın-dan kadın ve erkek voleybol takım-ları ile basketbol kadın takımına da test yapıldı. Test sonuçlarının nega-tif olduğu açık-landı. Fenerbah-çe Kulübü, yapılan açıklamada des-teğinden ötürü Liv Hospital/Medical Park hastanelerine teşekkür etti.