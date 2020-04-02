Göz-Göz bombayı patlatıyor

Göztepe'de futbolcular evlerinde ligin kalan bölümü için hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla sürdürüyorlar. İzmir ekibi, son olarak Hollanda temsilcisi Ajax'ın önceki gün sözleşmesini feshettiği 36 yaşındaki tecbüreli golcü Huntelaar ile görüşmelere başladı. Önümüzdeki sezon yeni hizmete açılan Gürsel Aksel Stadı ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Göz-Göz yönetiminin, Hollandalı yıldızın menajeriyle yaptığı görüşmenin de olumlu geçtiği bildirildi. Jahovic ve Demba Ba'dan sonra bir türlü golcü transferlerinde yüzü gülmeyen Göztepe Nabil Ghilas'ı takımdan göndermiş Deniz Kadah ve Cameron Jerome ile yola devam etmesine rağmen bu oyunculardan da bir türlü istediği verimi alamamıştı.



SORUNU O ÇÖZECEK

Ara transferde kadrosuna Wilczek'i transfer eden yönetim yine gol yollarında sorunu çözemeyince ünlü isimlere yönelmişti. Yönetimin listesinde Başakşehir'den Demba Ba, Beşiktaş'tan Umut Nayir, Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen dünya yıldızı Emmanuel Adebayor ve Katar ekibi Al Ahli'den Abel Hernandez de bulunuyor.



Andre Poko hırs küpü

Göztepe'nin Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko sakatlık kabusu nedeniyle bu sezon formaya hasret kaldı. Ligde 9. hafta oynanan Kasımpaşa maçında 15. dakikada sakatlanarak tam 9 hafta sahalardan uzak kalan Poko 20. hafta oynanan Denizli maçında 22 dakika sahada kalıp yine sakatlanmıştı. Bu kez 4 hafta yeşil sahalardan ayrı kalan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kasımpaşa maçında forma giymesine rağmen bekleneni veremedi. Geçen sezon Göztepe'nin bankosu olan Poko, "Bu yıl şanssızlıklar yaşadım. Lige verilen ara benim çok iyi çalışmam için büyük fırsat oldu. Evde de olsa çok iyi çalışıyorum. Dönüşüm muhteşem olacak" dedi.



Sinyali verdi

36 yaşındaki futbolcu Huntelaar kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada emekliye ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Tüm maçlarda forma giymiş olsam şu an gol krallığında zirvede olabilirdim. Artık başka bir ülkeye gitmek ve keyif alacağım bir kulüpte oynamak istiyorum" demişti. Futbola Graafschap'ta başlayan Huntelaar. kariyerine PSV Eindhoven, Apeldoorn, Heerenveen, Real Madrid, Milan ve Schalke'de forma giydikten sonra son üç sezondur da Ajax'ta top koşturuyordu.

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