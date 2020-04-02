Horoz'da büyük sancı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, aranın kulüpleri ekonomik olarak zora soktuğunu söyledi. “Takımlar ciddi maddi kayıplar yaşıyor.Ödenmesi gereken borçlar var. İki aylık 15 milyon TL ödememiz bulunuyor.”

Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, korona virüs salgınına alınan önlemlerden dolayı maçlara verilen aranın kulüpleri olumsuz etkilediğini savundu. Zor durumda olduklarını anlatan başkan Çetin, "Takımlarımız ciddi maddi kayıplar yaşıyor. Kulüplerimizin ödemesi gereken borçlar var. Futbolcularımıza 2 aylık ödememiz bulunuyor. Federasyondan henüz para alamadık. Ödemelerin ertelenmesi ve futbolcu ücretlerinin de düşürülmesi gerekiyor. Kulüpler bu konuda TFF'den adım bekliyor" şekilnde konuştu.

GÖZLER TFF'DE

Nisan ayında liglerin başlaması durumuna göre mali planlamayı yapan ve yayıncı kuruluştan nakit akışının devam edeceğini düşünen Yukatel Denizlispor yönetimi, futbolculara aylık 1 milyon 40 bin Euro ödeme (Yaklaşık 7 milyon 500 bin TL) yapamadı. İki aydır ödeme yapamayan ve futbolculara yaklaşık 15 milyon TL ödemek zorunda olan Horoz, köşeye sıkıştı. Yayıncı kuruluştan ve TFF'den gelecek paralarla çarkı döndürdüklerini belirten Çetin, kurmaylarına "Pamuk eller cebe" dedi.

OLUMSUZ ETKİ

Korona virüs salgınının futbolcuları da olumsuz etkilediğini belirten Çetin, "Takım olarak kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Takımlar neredeyse 20 gündür idman yapamıyor. Futbolcuların form tutması uzun sürebilir. Bu belirsizlik bizleri zor duruma sokuyor. Hızlandırılmış bir lig gündemde. Bu sezonu hemen bitirip, 15 gün sonra da yeni sezona başlanacağı yönünde kulağımıza gelen haber var. FIFA'nın süratle bir karar vermesi şart" dedi.

SEBAHATTİN ALP