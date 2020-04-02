KSK’nin bankosu Özgür

Son haftalarda gösterdiği üstün performansla yeşil kırmızılıların vazgeçilmezi olan Özgür, alkış topladı.

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapısından yetişen ve üç sezondur A Takım forması giyen Özgür Güler son haftalarda gösterdiği performansla takımın banko isimlerinden oldu. Teknik patron Soner Tolungüç'ün vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sol bek ve sol açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki hücum oyuncusu son olarak ta orta sahada görev yaptı. Takıma hem defansif hem de hücum da yaptığı katkılarla büyük alkış aldı. Sezon başında inişli çıkışlı bir grafik çizen Özgür Güler son 6 haftada ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol kaydeden genç futbolcu 12 müsabakada ilk 11'de görev yaptı. Yeşil-kırmızılı kulübün altyapı patentli oyuncusu, Kaf-Kaf formasıyla 3. Lig'de 46 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 2. Lig'de 7 maçta 1 gol atma başarısını gösterdi. Karşıyaka'nın Özgür Güler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALTYAPIDAN YETİŞİP A TAKIMA ÇIKTI

Özgür Güler, Kar-şıyaka altyapısından yetişti. 2014-2015'te U-19 ve U-21 takımında görev yapan 22 yaşın-daki defans oyuncu-su, 2016-2017'de U-19 takımında 25 maçta attığı 6 golle parladı, 2017-2018 sezonunda A takıma çıktı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ