‘Bu sınavı kazanacağız

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Millet olarak virüse karşı maça çıktık. Zafer için herkesin fedekarlık yapması gerekli” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, korona virüs salgınıyla topyekün bir mücadele içine giriştiklerini söyledi. Millet olarak virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden Uygun, "Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız" dedi. Futbolcuların sağlığı için idmanları bir kez daha ertelediklerini anlatan Uygun, "İnsan sağlığı çok önemli. Gerekmedikçe kimse evlerinden çıkmasın. Mesela ben kendimi tesislere kapattım. Hem antrenmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyarak bu süreci değerlendiriyorum" diye konuştu. Futbolculara verdikleri programlar doğrultusunda evlerinde antrenman yapmalarını sağladıklarını kaydeden Uygun, "Bu kesinlikle doğru değil" diye konuştu.



FORMDA KALINMAZ

Uygun, "Türkiye'de de herkes bu şekilde futbolcuların formda kalacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Formda kalamazlar. Aksine her geçen gün formlarından kayıp yaşarlar. Verdiğimiz antrenmanların çok fazla futbola faydası olmadığını söyleyebilirim. Bir sporcu sadece aktif dinlenme dediğimiz çalışmayı yapmış oluyor. Bundan dolayı futbolcuların çok fazla formunu koruduğu söylenemez. Bunun için en az 21 güne ihtiyaç olacak. Bu açığı kapatmak zorunda kalacağız" dedi.



'Ortak bir yol şart'

Futbolcuların bu sürecin ardından adale sakatlıkları yaşayabileceğini de sözlerine ekleyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Oyuncular ne kadar evde çalışırlarsa çalışsınlar, diyelim ki haftaya başlıyoruz; futbolcularımız müsabaka oynayamaz. Türkiye Futbol Federasyonu bu süreci doğru yönetmek ve planlamak zorunda. Telekonferans yönetimiyle teknik adamlarla yapılacak toplantılarla ortak yolu bulmak durumundayız. Bu konuyu ortak planlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



ARTIK KARAR VERİLMELİ

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Her kafadan bir ses çıkıyor. Hızlandırılmış bir lig konuşuluyor. Bu sezonu sürat-le tamamlayıp 15 gün aradan sonra yeni sezonun başlayacağı yönünde söylenti-ler var. FIFA'nın da bu yönde düşünce-si olduğu söyleniyor. En zor şey belirsizlik. TFF bir an önce karar vermeli" dedi. Verilen aranın kulüpleri olumsuz etkilediğini savunan Çetin, borçların ertelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.