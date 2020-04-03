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Haberler Spor İflas ettiler!

İflas ettiler!

İflas ettiler!
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Slovakya 1. Lig ekiplerinden MSK Zilina, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle iflasını açıkladı. Oyuncularının yüzde 80'inin maaş indirimini kabul etmemelerin nedeniyle iflas ettiği öğrenilen Slovakya ekibi, Avrupa'da iflasını açıklayan ilk kulüp oldu. Slovakya Ligi'nde 7. şampiyonluğu bulunan MSK Zilina, sezonun ilk bölümünü 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk grubuna kalsa da ligler maçlar başlamadan öncesi korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Kulüpten yapılan açıklamada en büyük gelirin oyuncu satışından kaydedildiği ve transfer imkanının olmayışı sebebiyle gelirlerin sıfıra indiği belirtildi.

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