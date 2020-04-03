Ronaldo Kur’an okuyormuş

Korona virüs nedeniyle karantinada kendisiyle baş başa kaldığını söyleyen Cristiano Ronaldo’nun “Kuran-ı Kerim okumaya başladım” sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birisi olarak kabul edilen Juventus'un yıldızı Ronaldo, korona virüsü nedeniyle karantinada kendiyle baş başa kaldığını ve kuran okumaya başladığını söyledi. Ronaldo'nun kuran okumaya başlamasının ardından, "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Ronaldo'nun annesi mart ayının başında ülkesi Portekiz'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

KURAN HEDİYE EDİLMİŞTİ

Yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan annesini de yanına alan Ronaldo, çocukları, sevgilisi, kız kardeşleriyle ülkesinde bulunan Madeira adasındaki özel evinde karantinada bulunuyor. Suudi Arabistan'ın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden birinin reklamında oynama teklifini geri çevirmeyen Cristiano Ronaldo'ya Özel kutusu içinde hazırlanan altın işlemeli Kur'an-ı Kerim hediye edilmiş, Ronaldo da bu özel hediye karşısında, "Bunu evimin en özel yerinde saklayacağım" demişti.



Filistinlilere destek verdi

Ronaldo, bir süre önce de, 2011'de kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmayla satılmasının ardından eline geçen 1.5 milyon Euro'yu Gazze'deki Filistinli çocuklar için bağışlamış, "Kalbim onlarla" demişti.