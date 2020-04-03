Şimdi feda zamanı

Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere tüm kulüpler kemer sıkma dönemine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle spor kulüpleri de ekonomik olarak oldukça zorlu bir sürece girdi. Juventus, Manchaster United, Real Madrid, Barcelona ve Sion başta olmak üzere bir çok kulüp oyuncularıyla anlaşarak maaşlarda indirime gitti. Bu durum Türkiye'de Süper Lig başta olmak üzere, TFF 1., 2. ve 3. Lig'lerdeki tüm takımları da harekete geçirdi. Yönetimler her ihtimali göz önüne alarak hesap kitap yapmaya başladı. Lige verilen ara nedeniyle seyirci, naklen yayın, ürün satışı ve reklam gibi önemli gelirlerini kaybeden kulüplerimiz masrafları azaltmak için kemer sıkma politikası başlattı. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon başta olmak üzere tüm kulüpler oyuncularından yüzde 40 ile yüzde 70'e varan indirimler talep edip fedakarlık istedi.

İLK GÜNDEM MADDESİ PARA

Süper Lig'de ise en büyük bütçelere sahip olan ve zaten var olan ekonomik krizi aşamayan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon yönetimlerinin ilk gündem maddesi oldu. Yayın gelirlerinin ertelenmesi, tribün gelirlerinin sona ermesi, ürün satışlarının askıya alınması ve reklam gelirlerinin de sekteye uğraması üzerine kulüpler çareyi mevcut oyuncuların masraflarını kısmaya itti. Bu konuda katı kurallar koyan kulüpler, "Ya feda, ya da veda" demeye başladı.