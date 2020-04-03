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Haberler Spor Teşekkürler Falcao

Teşekkürler Falcao
Giriş Tarihi: 3.4.2020

İzmir Tepecik Hastanesi’nin çalışanları Cim-Bom’un gözdesi Kolombiyalı ’ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Tüm dünyada etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele eden ülkemizde Galatarasay'ın efsane golcüsü Radamel Falcao da elini taşın altına koydu. Kolombiyalı yıldız korona virüsü ile mücadele için Pandemi Hastanesi olan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu.

KULÜP DOKTORU RİCA ETTİ
Galatarasay Kulüp doktoru Yener İnce'nin tavsiyesi ile İzmir'e 3 bin adet M95 maske gönderen Falcoa'ya, Hastane çalışanları teşekkür ederken, "Gönlümüze altın gol attın Falcao" diyerek teşekkür ettiler. Kolombiyalı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao da korona virüse karşı mücadelede alkışlanacak bir altın gol atarak gönülleri fethetti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık çalışanlarının kullanması için 3 bine yakın M95 maske gönderdiği öğrenildi. Galatarasay Kulüp doktoru Yener İnce'nin yakın arkadaşı Oğuzhan Ekizoğlu ve bir akrabasının burada çalıştığını öğrenen Falcao'nun özellikle kentteki en önemli pandemi hastanelerinden biri olan bu hastaneyi tercih ettiği öğrenildi. Kulüp doktorunun ricası ile bu hastaneye gönderen Falcao'nun yoğun bakım ve serviste çalışan sağlık görevlilerin virüsten etkilenme / yatış oranını minimize etmek için malzemeleri gönderdiği öğrenildi.

Alkışlanacak bir hareket!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao da korona virüse karşı elini taşın altına soktu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ciddi bir meblağ bağışta bulunan Kolombiyalı yıldıza doktor Oğuzhan Ekizoğlu'ndan da teşekkür geldi. Falcao'nun özellikle yoğun bakım ve serviste çalışan sağlık görevlilerin virüsten etkilenme / yatış oranını minimize etmek için kullanacakları malzeme desteğinde bulunduğu bildirildi.

Çalışanlardan mesaj
G.Saraylı Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için önemli bir bağışta bulundu. Hastane çalışanları, "Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığınızı takdir ediyoruz. Desteğiniz, kovid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak. Teşekkürler Falcao" denildi.

Fatih ŞENDİL

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