Büşra Ün’den çağrı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi ve Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım sporcusu İzmirli Büşra Ün, 2021 yılında yapılacak Paralimpik Olimpiyatları'na evinde hazırlanıyor. Avusturya'da Eylül 2019'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan bedensel engelli Büşra, elde ettiği başarıyla Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçmişti.

SPORA DEVAM

Korona virüs nedeniyle üniversitelerde eğitimlerin tatil edilmesi nedeniyle memleketi İzmir'de bulunan başarılı tenisçi, sosyal medya hesabından insanlara 'Evde kalın' çağrısı yaptı. Antrenmanlarını da bireysel olarak evinde devam ettirdiğini belirten Büşra, "Her ne kadar kortlara dönmeyi dört gözle bekliyor olsam da öncelikli temennim, tüm dünyada bu salgının sona ermesi. Şimdilik dua etmeye ve evde spor yapmaya devam" dedi.

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