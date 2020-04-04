Değirmeni salona çevirdi

21 yaşındaki milli sporcu Ayşegül Çakın Rusya’daki Avrupa Halter Şampiyonası’na babasının işlettiği değirmende hazırlanıyor.

Milli halterci Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonası'na yeni tip korona virüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında ailesine ait değirmende hazırlanıyor. Küçük yaşta başladığı halterde ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok madalyaya ulaşan 21 yaşındaki sporcu, yeteneğiyle dikkati çekiyor. Son olarak geçen yıl Romanya'da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda şampiyon olan Ayşegül Çakın, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uydu. Bu süreçte antrenmanlarına ara vermek istemeyen milli halterci, çalıştığı salonun kapanmasından dolayı idmanı evinin yanındaki kendilerine ait mısır, tarhana ve biber gibi ürünlerin öğütüldüğü değirmende yapmaya karar verdi.

ALETLERİNİ EVİNE TAŞIDI

Milli sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve babasının da yardımıyla salondaki antrenman aletlerini iş yerine taşıdı. Değirmeni spor salonuna çeviren Ayşegül, biber, tarhana ve mısır kokularının yayıldığı mekanda çalışıyor. Antrenman programını da antrenörü Yunus Emre Demirtaş'dan telefondan alan Ayşegül, bu ay Rusya'da yapılması planlanan fakat korona virüs salgını nedeniyle haziran ayına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.





Halter güce dayalı spor

Ayşegül Çakın, halterin zor ve devamlılık isteyen bir branş olduğunu söyledi. Çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten milli sporcu, şu ifadeleri kullandı: "Halter güce dayalı bir spor. Bu nedenle idmanı aksatmamam gerekiyor. En küçük antrenman eksikliği beni birkaç ay geriye götürür. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs nedeniyle bazı önlemler alındı. Alınan karar gereği gittiğim spor salonu da kapandı. Bundan dolayı değirmende çalışmaya başladım."





Tuz çuvalları ile başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hem okuluna gidip hem de Kemer Mahallesi'nde aile işletmesi olan değirmen ve bakkalda babasına yardım ederek hayatını sürdürürken haltere başlayan Ayşegül Çakın, kazandığı sayısız madalyalarla birlikte Dünya ve Avrupa Şampiyonu olarak adından söz ettirdi. Babasının yanında çalışırken televizyonda izlediği bir halter müsabakası sonrası, "Tuz çuvallarını taşıyorsam, halteri de kaldırabilirim" diyerek bu spora yönlendiğini söyleyen Ayşegül son 5 yılda kazandığı 30'u altın madalya ile 'Aydın'ın altın kızı' olarak zirveye çıktı.

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