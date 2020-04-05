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Haberler Spor Abdurrahim Albayrak'tan, korona sonrası ilk fotoğraf

'tan, korona sonrası ilk fotoğraf

Abdurrahim Albayrak'tan, korona sonrası ilk fotoğraf

05.04.2020, 21:15

İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi sürerken ilk kez fotoğraf paylaştı.

Sarı-Kırmızılı takımın ikinci başkanı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görmüştü.

Albayrak durumunun olumlu devam etmesi nedeniyle taburcu olmuştu.

''KAHRAMANLARIMIZ, SEVGİLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ''

Twitter hesabından paylaşım yapan Albayarak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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