Altay’ın gözdesi Cenk

Başarıyla forma giyen genç Cenk'i Trabzonspor’un yanı sıra F.Bahçe, Galatasaray ve Başakşehir de menajerlerle yakın markaja aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişen Cenk Özkaçar'a Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Belçika'dan da talip olduğu öğrenildi. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı iki maçta da görev yapan 19 yaşındaki stoperin alınması için Karadeniz ekibinin ısrarcı olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin dışında genç stoper için F.Bahçe, Başakşehir ve Galatasaray'da yakın takipte.



GENK VE STANDARD LİEGE İSTİYOR

Yurt içinde bu kulüplerinden listesinde olan sol ayaklı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için Belçika'nın iki köklü kulübü Genk ve Standard Liege'nin devreye gireceği öğrenildi. Bu sezon Cenk'i yakın takibe alan Belçika ekiplerini, dünya genelindeki pandeminin geçmesinin ardından Altay'ın kapısının çalacağı bildirildi. Altay'ın altyapısından yetişen ve 2 kez de Ümit Milli takım formasını giyen 19 yaşındaki Cenk bu sezon 9 lig ve 4 kupa maçında oynadı. İzmir ekibi, Cenk'in bonservisini 1.5 milyon Euro'dan aşağı düşünmüyor.



ERKEN HAMLE

Altay, henüz sezon bitmeden iki yabancı futbolcusu ile sözleşme yenilemeyi başardı. Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in mayıs ayı sonunda bitecek mukaveleleri 2'şer yıl daha uzatılmıştı. Oyuncuların menajeriyle bir araya gelen yönetim yapılan sıkı pazarlıklar sonrası şartlarda el sıkışmıştı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ