F.Bahçe’de sona doğru Teknik direktör sorununu bir an önce

Teknik direktör sorununu bir an önce çözmek isteyen kurmaylar son olarak Eusebio Di Francesco ile de görüştü

İki sezon arasındaki süre kısalacağı için yönetim teknik direktör sorununu bir an önce çözmek istiyor. Daha önce Marcelino, Erol Bulut ve Hüseyin Eroğlu'nu gündeme alan yönetimin bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco ile de ilgilendiği öne sürüldü. İsmi Fenerbahçe ile anılan Francesco'dan taraftarı heyecanlandıracak açıklama geldi. İtalyan teknik adam Türkiye'den teklif aldığını duyurdu. İtalya'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Eusebio Di Francesco, Türkiye'ye gitmeye sıcak açıkladı.



CENGİZ'İN HOCASIYDI

Roma'yı 2017-2019 yılları arasında çalıştıran ve Cengiz Ünder'in hocalığını yapan Francesco, "Türkiye ligini uzun süredir takip ediyorum. Çok kaliteli bir lig ve çok önemli yıldızları barındırıyor. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Çalışmak isterim" dediği öğrenildi.



