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Haberler Spor Krizden Türkiye karlı çıkar!

Krizden karlı çıkar!

Krizden Türkiye karlı çıkar!
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Belçika Futbol Federasyonu korona virüs salgını nedeniyle liglerin şu anki haliyle tescil edilme kararı alındığını belirtip, Genel Kurul'da bunun onaylanması halinde lider Club Brugge'un şampiyon ilan edileceği açıklamıştı. Hollanda'da da Ajax, PSV ve AZ Alkmaar gibi dev takımlar bu sezonun iptal edilmesi görüşünde birleşti. Fakat Avrupa futbolunun patronu UEFA, ligini tamamlamayan ülkelerin takımlarının Avrupa Kupaları'na katılımına izin vermeyeceğini belirtti. Belçika ve Hollanda'nın gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda yer almayacak olması ihtimalinin doğması Türk futboluna müjde olarak yorumlandı. Ülke puanında Türkiye 11. sırada bulunuyor. Belçika 8., Hollanda ise 9. sırada yer alıyor. İki ülke eğer Avrupa'ya gelecek sezon takım gönderemezse ülke puanı kazanamayacak. Bu durumda bizim de iki ülkeyi yakalama, belki de geçme şansımız olacak.
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