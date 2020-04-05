Paixao kalıyor

ALTAY'DA Marco Paixao ile yeni sezon için anlaşma sağlandı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak gol kralı olan Portekizli santrfor, bu sezon 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarstı. Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 6 gol önünde yer alan 35 yaşındaki Paixao, ilerleyen yaşına rağmen ligin en kaliteli gol ayaklarından biri olduğunu yine gösterdi. Golcü oyuncunun başarılı performansını sürdürmesi üzerine harekete geçen yönetim, Paixao'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, sezon bitmeden oyuncunun menajeriyle bir araya gelip pazarlıklara başladı. Attığı birbirinden şık gollerle tribünlerin gönlünde taht kuran Portekizli yıldızın da kendisine sunulan tekliflere rağmen İzmir ekibinde kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Altay taraftarları golcü oyuncuya "Marko Paşa" diye sesleniyor.

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