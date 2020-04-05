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servete bedel

Serdar Gürler servete bedel
Giriş Tarihi: 5.4.2020

Satın alma opsiyonu 1.2 milyon Euro olan Serdar için ’dan indirim talep edildi

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan Göztepe'de yönetiminin ilk gündem maddesi Serdar Gürler oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 1.5 sezondur kiralık olarak forma giyen Serdar'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Göz-Göz, yüksek bonservis bedeli nedeniyle köşeye sıkıştı. Performansıyla başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig'den birçok ekibi peşinde koşturan yıldız kanat oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma bedelinin 1 milyon 250 bin Euro olduğu öğrenildi.

Serdar için Türk lirasıyla 9 milyon lirayı aşan bonservis bedelini çok yüksek bulan Göztepe yönetimi, İspanyol ekibi Huesca'nın yetkilileriyle görüşüp indirim isteyecek. Korona virüs salgını nedeniyle birçok gelirden olan Göztepe'nin Serdar'ı önümüzdeki sezon için ikna ettiği ancak yüksek bonservis engelinin ortadan kaldırılması halinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi. İzmir temsilcisinde yöneticiler yine takımlarında kiralık olarak forma giyen Sonar Aydoğdu için de Başakşehir kulübü ile görüşmelere başlamıştı.

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