Menemen’de ilk yolcu

Sarı-lacivertli takımda, sezon başında Gençlerbirliği’nden transfer edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Canberk Aydın’ın sözleşmesi yönetim tarafından karşılıklı feshedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim sezon bitmeden sağ bek Canberk Aydın ile yollarını ayırdı. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer olan 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla 13 Mart 2020'de karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edildi. Canberk Aydın, 7'isi lig 1 kupa olmak üzere İzmir ekibinde 8 maçta 638 dakika süre aldı, 1 asist yaptı. Canberk Aydın'a gelecekte spor hayatında başarılar dileyen Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Canberk ile sezon sonu sözleşmemiz bitiyordu. Gelecek sezon daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulüpte yer almak istediğini belirtti. Bizde anlayışla karşıladık. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyoruz, yolu açık olsun" dedi.

OYUNCULARA 1 HAFTA İZİN

Liglerin Haziran ayında başlaması öngörülürken, Menemen'de teknik heyet, evlerinde bireysel idman yapan oyuncuları 1 hafta izin verdi. Teknik patron Cenk Laleci, "Ligin başlamasına daha uzun bir zaman var. Tüm oyuncularımızı bir hafta boyunca dinlendireceğiz. Daha sonra hepsine bireysel antrenman programı vereceğiz. Lige kadar atletik yapılarını kaybetmemeleri önemli" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ