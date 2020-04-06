Operasyon yapılacak

Göztepe’nin büyük ümitlerle kadroya kattığı Mossoro, Leo, Poko, Reis, Murat ve Atınç yolcu.

Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de kendilerinden çok şey beklediği yıldızlar hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı ekipte, savunmada forma giyen Wallace Reis ve sezon başında transfer edilen Murat Paluli, Atınç ve Leo ile orta alanda geçen sezondan takımda kalan Poko'nun dışında Mossoro ve genç Hüseyin Bulut beklenen verimi sağlayamadı. Stoper olarak görev yapan ve formasını Alpaslan'a kaptıran Brezilyalı stoper Reis 8 lig maçında oynarken, sol bek Leo ise yerini Berkan'a bırakırken sadece ligde 6 maçta sahada yer aldı.

İLK 11'E HASRET KALDILAR

Savunmada forma giyen diğer isimler Murat Paluli 4, Atınç ise 1 maçta forma giyebildi. Orta alana sezon başında Başakşehir'den transfer edilen Marcio Mossoro da ligin ikinci yarısında onbire hasret kaldı. İlk 12 hafta banko olarak forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu son 14 haftada ise sadece 4 kez ilk onbirde yer alabildi. Gabonlu orta saha Poko ise sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalırken ligde sadece 10 maçta görev alabildi. Yeni transfer gurbetçi genç yıldız Hüseyin Bulut ise beklentilerin aksine ligde hiç şans bulamazken kupa da ise sadece 2 maçta forma giydi.