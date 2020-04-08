Cim-Bom’a müjde

Başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın ardından teknik direktör Terim ve 2. başkan Albayrak’ın test sonuçlarıda negatif çıktı.

Galatasaray'da test sonuçları pozitif çıkan Yusuf Günay'dan sonra teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'tan da güzel haber geldi. 23 Mart'ta tedavi altına alınan 66 yaşındaki efsane, semptomlardan tamamen kurtulduğu için 30 Mart'ta taburcu edilmişti. Evinde karantinada olan Fatih Terim'in son yaptırdığı test negatif çıktı. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek. Albayrak'ın da son korona virüs testi negatif çıktı. Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da korona virüsü yendiği açıklandı, eşi Şükran Albayrak ile ilgili henüz bir gelişmenin olmadığı belirtildi.



Futbolcular negatif

Galatasaray'da Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından futbolcular, teknik kadro ve kulüp çalışanları da teste sokulmuş ama hiç kimse de pozitif sonuca ulaşılamamıştı. G.Saray ile karşılaşan Beşiktaş'ta da futbolcu, teknik adam, yöneticiler ve çalışanlar teste tabi tutulmuş sonuç negatif çıkmıştı