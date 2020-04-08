Futbola virüs freni

Sezonu sınırsız olarak uzatma kararı alan FIFA yetkilileri ülkelerin sezonu geçersiz saymalarına da karşı olmadıklarını açıkladı. UEFA Başkanı Ceferin, “Devam şansı olmazsa şampiyonlar ve kupalar için yeni bir yol haritası belirlememiz gerek” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Her türlü olasılığı düşünüyoruz. Hedef devam etmek ama bunla ilgili de senaryomuz hazır” dedi

Dünya korona virüs belası ile mücadele etmeye devam ederken, futbol dünyası da ulusal ve uluslar arası liglerin de kaderinin ne olacağını merak ediyor. Virüs salgını nedeniyle duran futbol heyecanı beraberinde de birçok soruyu gündeminde tutuyor. Acaba ne olacak? Ligler devam edecek mi, yoksa bu haliyle bitecek mi? Bu konuda birçok senaryolar üretiliyor ancak kimse virüsün daha ne kadar insan sağlığını tehdit edeceğini ve hayatın normale döneceğine yanıt veremiyor. Kaos ortamı futbol dünyamızı yöneten aktörleri zor durumda bırakıyor.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Futbolun en büyük patronu FIFA, Belçika ve Hollanda'nın "Ligler oynanmadan tescil edilsin" teklifini masaya yatırdı. FIFA Başkanı Başkanı Gianni Infantino, 2019-20 sezonunu dünya çapında "sınırsız" olarak uzatarak, her ülkenin kendi yetkililerinin sezonun bitişi ile ilgili kendi kararını vermesine olanak sağlayacaklarını açıkladı. Ayrıca, 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmelerin otomatik olarak uzatılmasına izin verecek ve yaz transfer dönemini de liglerin tarihlerine göre yeniden belirleyecek. FIFA'nın, ülkelerin sezonu geçersiz sayma fikrine karşı olmadığı, sezonun istenen tarihte bitirilmesine olanak sağlanmasıyla herhangi bir ülkenin böyle bir girişimde bulunmayacağının tahmin edildiği belirtildi.



UEFA: Mutlaka bir yol bulacağız

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise flaş bir açıklamada bulunarak, "Eğer devam etme şansımız olmazsa, şampiyonu ve sonuçları tayin etmek için bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer futbol devam etmezse UEFA, liglerin nasıl sonuçlanacağı hakkında bir karar veremez. Örneğin Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce M.City'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum. Belçika'da Benfica öyle. Hollanda da aynı görüşte. Ligler devam etmezse bir yol bulmamız gerekiyor" dedi.



TFF: Bu senaryo da masamızda

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "Liglerin oynanamaması senaryosu da masamızda" dedi. Öncelikle sağlıklı ortam bulunduktan sonra sezonu tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz" dedi. Avrupa'ya göre Türkiye'nin fikstür açısından daha avantajlı konumda olduğunu belirtirken, "Bizim takımlarımız arasında puan farkı da, maçların sayısı da az. Bu nedenle biz ilk maddemiz olan ligimizi oynayarak bitirmek istiyoruz. Ama öncelik insan sağlığı. Liglerin oynanamaması ihtimali sonlarda olmasına rağmen gündemimizde" şeklinde konuştu